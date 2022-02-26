Австралия примет список санкций в отношении режима Лукашенко
- 26.02.2022, 7:23
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Лукашистов накажут за пособничество российским оккупантам.
Власти Австралии заявили о работе над пакетом санкций в отношении ряда сотрудников правительства режима Лукашенко из-за ситуации в Украине, рассказал министр иностранных дел страны Марис Пейн.
Пейн напомнил, что недавно Австралия ввела второй пакет антироссийских санкций. Администрация также пообещала, что примет перечень ограничений в отношении ключевых фигур (членов) в белорусском правительстве, которые участвовали в спецоперации России в Донбассе.
Пейн добавил, что произошедшее в Украине является грубым нарушением международного права. По его словам, это игнорирование устава ООН и самое вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности за последние десятилетия.
«Вина за произошедшее лежит, в том числе и на белорусских официальных лицах, поддержавших российскую интервенцию и оказавших помощь в организации вторжения», — уточнил он.