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Генштаб ВСУ: Сбит вражеский вертолет и Су-25, уничтожены Ил-76 войск РФ и Су-25

  • 26.02.2022, 7:47
  • 3,428
Генштаб ВСУ: Сбит вражеский вертолет и Су-25, уничтожены Ил-76 войск РФ и Су-25

Везде враг получает достойный отпор и несет потери.

В начале суток в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбиты две вражеские цели - вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Также истребитель Су-27 Воздушных Сил ВС Украины успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск и уничтожил врага.

Еще один Су-25 российских оккупантов, летевший в направлении Винницы, уничтожен украинским пилотом самолета Су-27.

В настоящее время продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха.

На улицах Киева сейчас проходят активные боевые действия. Везде враг получает достойный отпор и несет потери.

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