Погода в Беларуси на сегодня 26.02.2022, 7:57

Прогноз.

Гололедица сохранится на отдельных участках дорог в Беларуси 26 февраля.

В субботу — облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку страны будут кратковременные осадки, в основном дождь. Днем местами ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром прогнозируется слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1. Днем будет 2-8 градусов тепла.