Защитники Киева уничтожили вражескую колонну возле метро «Берстейская» 26.02.2022, 8:04

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Столица Украины встретила утро без прорывов врага.

За ночь в Киеве не произошло прорывов российских военных, а ТЭЦ-6 на Троещине ничего не угрожает. У станции метро Берестейская отражено наступление на военную часть и остановлена вражеская колонна техники.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Андрей Крищенко около 4:40 26 февраля, передает nv.ua.

« Прорывов в городе нет. Сейчас ТЭЦ-6 на Троещине ничего не угрожает, а информации о якобы подрыве мостов пока нет», — сказал Крищенко в комментарии Суспільному в субботу, 26 февраля.

В то же время он отметил, что в военной части в районе ст. метро Шулявская ранее прогремел взрыв, причину которого выясняют. Он добавил, что власти города рассматривают вариант авиационного удара или артиллерийского огня.

Одновременно ВСУ сообщили о том, что защитникам Киева удалось отразить наступление на воинскую часть на Берестейской.

Кроме того, возле Берестейской остановили колонну техники оккупанта.

«На метро Берестейская 101-й бригадой уничтожена колонна: 2 легковушки, 2 грузовика, танк. Все спокойно, всех положили», - сообщили в ВСУ.

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