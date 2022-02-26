Сбитый Ил-76: четыре российских десантника – в плену, остальным выдвинули ультиматум
- 26.02.2022, 8:10
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Пленники умоляют Путина не посылать больше никого в «украинский ад».
Не весь состав российского десанта погиб в результате уничтожения военно-воздушного самолета Ил-76 в районе Василькова в Киевской области. Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк, передает liga.net.
По его словам, четверых десантников украинские военные взяли в плен, еще около 10 – отстреливаются в окружении.
"Им дали ультиматум: сложить оружие и остаться в живых. Пленники умоляют Путина не посылать больше никого в украинский ад. Полоса под надежным огневым контролем. Никто здесь без разрешения не приземлится", – написал Цымбалюк.
Ил-76: четыре десантника – в плену, остальным выдвинули ультиматум – сложить оружие
26 февраля украинские силы противовоздушной обороны сбили российский Ил-76 с вражеским десантом в районе Василькова Киевской области.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что Ил-76 МД атаковал украинский истребитель Су-27.
Центр стратегических коммуникаций уточнил, что обломки сбитого самолета упали у села Калиновка.