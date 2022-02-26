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Байден поручил срочно выделить Украине военную помощь

  • 26.02.2022, 8:16
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Байден поручил срочно выделить Украине военную помощь
Джо Байден

Общая сумма составляет $600 миллионов.

Президент США Джо Байден издал меморандум о предоставлении военной помощи Украине. Общая сумма составляет 600 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Помощь выделяется в срочном порядке.

"Я делегирую госсекретарю следующие полномочия предоставить немедленную военную помощь Украине", - говорится в меморандуме.

Напомним, в пятницу, 25 февраля, Белый дом сообщил Конгрессу, что ему потребуется примерно 6,4 миллиарда долларов нового финансирования. Деньги планируется направить на помощь Украине, поддержку других восточноевропейских стран, и усиление Пентагона.

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