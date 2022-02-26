МВД Украины: В Киеве убито около 60 российских диверсантов 26.02.2022, 8:29

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фото: ap

Еще десятки участников диверсий задержаны.

В Киеве за пятницу 25 февраля было ликвидировано 60 диверсантов армии России. А также арестованы десятки их помощников, которые расставляли по городу метки для вражеских ударов. Об этом сообщил советник министра Министерства внутренних дел Виктор Андрусив в Facebook, передает zn.ua.

"В Киеве сегодня были убиты около 60 диверсантов. Задержаны десятки любителей поставить метку", — написал Андрусив.

Информацию также подтвердил советник министра МВД Антон Геращенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении комендантского часа в Киеве.

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