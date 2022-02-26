Австрия, Франция и Канада поддержали отключение России из SWIFT 26.02.2022, 8:33

1,576

Против страны-агрессора может быть применено «финансовое ядерное оружие».

Австрия поддерживает идею отключения России от SWIFT. Об этом заявил 25 февраля на пресс-конференции канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает Reuters. Позже стало известно об аналогичном решении Франции и Канады.

Как сообщается, Австрия поддерживает идею отключения России от глобальной системы межбанковских платежей SWIFT при условии единства в Европейском Союзе по этому вопросу.

Нейтральная Австрия традиционно поддерживает относительно тесные связи с Россией по стандартам ЕС. Она получает 80% природного газа из России и владеет практически третью нефтяной компании OMV, которая является инвестором проекта газопровода Северный поток-2 из России в Германию.

ДОПОЛНЕНО

Президент Владимир Зеленский написал в Твиттер, что президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил ему, чтобы сообщить, что Франция поддерживает отключение России от SWIFT в качестве санкции за вторжение в Украину.

Издание Politico сообщило, что в поддержку отключения России от SWIFT высказался и министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

"SWIFT – это финансовое ядерное оружие, – сказал Ле Мэр после встречи министров финансов ЕС. – Факт остается фактом: когда у вас в руках ядерное оружие, вы думаете, прежде чем применять его. Некоторые страны-члены высказали оговорки, мы их учитываем".

"Франция не входит в число этих стран, я хочу сказать это очень четко, – добавил он. – Мы не против того, чтобы использовать все необходимое оружие без исключения против России Владимира Путина, но должен быть европейский консенсус".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в Твиттер, что Канада поддерживает удаление России из платежной системы SWIFT.

"Это соответствует нашему обязательству возложить на Россию сверхрасходы, что еще больше затруднит для президента Путина финансирование его зверств", – написал Трюдо.

Австрия, Франция и Канада поддержали отключение России из SWIFT

24 февраля Зеленский потребовал отключения России от SWIFT и введения бесполетной зоны над Украиной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».