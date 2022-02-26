Кто из лукашистов попал под санкции ЕС из-за войны в Украине 8 26.02.2022, 8:41

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В списке — помощник Таракана, губернатор, замминистра.

Белорусские чиновники и военные оказались под санкциями ЕС, которые ввели из-за военных действий в Украине. Среди них — губернатор Гомельской области Иван Крупко, госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович, начальник генштаба Виктор Гулевич. В списке есть те, кто попал, к примеру, за то, что «поддерживал, курировал и публично комментировал белорусско-российские учения», пишет zerkalo.io.

Напомним, ЕС, как США и Британия, ввел персональные санкции против президента России Владимира Путина, а также некоторых российских и белорусских военных и чиновников из-за войны в Украине.

Среди тех, кто попал в санкционный список ЕС, оказались госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич, а также замминистра обороны Беларуси Андрей Жук. включены в список ограничительных мер ЕС, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.

Под санкциями также оказался губернатор Гомельской области Иван Крупко. В обосновании говорится, что на этой должности он отвечает за контроль за взаимодействием местных властей с военными, а также за вопросы обороны и безопасности государства. «Совместные российско-белорусские военные учения, предшествовавшие российской военной агрессии против Украины, проходил в Гомельской области. Поэтому он несет ответственность и активно поддерживает действия подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», — указано в обосновании. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко — тоже в этом списке.

Среди тех, кто попал под санкции Евросоюза, также оказались начальник Гомельской пограничной группы полковник Владислав Бруев, военный

пилот, полковник, командир в/ч 54 804 Юрий Пыжик.

Первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич — тоже угодил под санкции. «Он входит в состав белорусской армии, которая поддержал военную агрессию России против Украины. Он поддерживал, курировал и публично комментировал совместные белорусско-российские военные учения, которые подготовили и способствовал российской военной агрессии 24 февраля 2022 года. Он поэтому несет ответственность и активно поддерживает действия, подрывающие территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, как, а также стабильности и безопасности в Украине», — говорится в обосновании.

В этом списке также оказался Николай Рогащук — помощник Александра Лукашенко и инспектор по Гомельской области.

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