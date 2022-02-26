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Украинские военные выбили оккупантов из Василькова

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  • 26.02.2022, 8:43
  • 8,372
Украинские военные выбили оккупантов из Василькова

Город очищен от российских десантников.

После ночи ожесточенных боев город находится под контролем украинских военных, сообщает УНИАН.

Этой ночью ВСУ прошли испытания российским десантом, ракетными обстрелами и потерей побратимов.

Мэр Василькова Наталья Баласинович в эфире телеканала «1+1» сообщила, что бои в городе заканчиваются — они продолжались на протяжении всей ночи.

Васильков остается под контролем украинских Вооруженных сил.

«Российские десантники высадились с парашютами на полях, лесах и деревнях нашей общины. Самое страшное было на улице Декабристов, там были бои, улица пылала. Они мечтали захватить наш аэродром, чтобы разместить свои боевые части, но наша 40-я бригада мощная и отбила атаку», — рассказала мэр города.

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