Украинские военные выбили оккупантов из Василькова

Украинские военные выбили оккупантов из Василькова5
- 26.02.2022, 8:43
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Город очищен от российских десантников.
После ночи ожесточенных боев город находится под контролем украинских военных, сообщает УНИАН.
Этой ночью ВСУ прошли испытания российским десантом, ракетными обстрелами и потерей побратимов.
Мэр Василькова Наталья Баласинович в эфире телеканала «1+1» сообщила, что бои в городе заканчиваются — они продолжались на протяжении всей ночи.
Васильков остается под контролем украинских Вооруженных сил.
«Российские десантники высадились с парашютами на полях, лесах и деревнях нашей общины. Самое страшное было на улице Декабристов, там были бои, улица пылала. Они мечтали захватить наш аэродром, чтобы разместить свои боевые части, но наша 40-я бригада мощная и отбила атаку», — рассказала мэр города.