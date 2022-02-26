С момента вторжения в Украину погибли уже 3,5 тысячи российских военных 13 26.02.2022, 8:53

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Почти 200 попали в плен.

С момента вторжения в Украину 24 февраля Россия потеряла по меньшей мере 3,5 тысяч военных убитыми, еще почти 200 попали в плен. Об этом утром 26 февраля сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает nv.ua.

«Я думаю, если показать лицо всех этих людей, пришедших убивать украинцев, тогда Россия будет понимать, что она делает в Украине. И кто инициатор войны. Здесь вопрос в другом: российские СМИ не будут показывать ничего. В России до сих пор, на третий день боев по всей территории Украины, считают, что Путин с генеральным штабом проводят «локальную операцию» в Донецкой и Луганской областях, воюют на маленьком клочке украинской земли», — отметил советник главы Офиса президента.

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