Администрация Байдена обсуждает отключение России от SWIFT 12 26.02.2022, 8:56

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Скептически настроенные европейские союзники поменяли мнение и готовы поддержать отключение агрессора.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос отключения России от SWIFT в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Скептически настроенные европейские союзники поменяли мнение и готовы поддержать отключение агрессора, пишет Bloomberg.

Неофициальные переговоры ведутся с Федеральной резервной системой США, являющейся надзорным органом SWIFT, и Европейской Комиссией для последующего принятия директивы ЕС.

Соединенные Штаты не могут в одностороннем порядке заблокировать доступ РФ к финансовой системе, решение должны поддержать 27 стран-членов ЕС. За отключение России публично выступают Нидерланды, поддерживают такой шаг внеблоковые Великобритания и Канада.

На фоне продолжающейся российской агрессии против Украины идея отключения России находит все больше поддержки на Западе. Но ряд ключевых членов ЕС, таких как Германия и Италия, продолжают занимать осторожную позицию.

Так, официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт заявил, что отключении России будет технически сложным.

Оппоненты отключения опасаются, что такой шаг усилит сближение РФ с Китаем и защитит потенциально опасные финансовые операции от проверки. А развитие альтернативы SWIFT в конечном итоге может подорвать господство доллара США.

«Отключение России из SWIFT– важный шаг, но не волшебная палочка. У российских банков все остаются альтернативные способы работы, поэтому важно сосредоточиться на деньгах, а не на системе обмена сообщениями», - говорит директор Центра геоэкономики Atlantic Council Джош Липски.

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