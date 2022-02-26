Офис Зеленского: Ситуация в Киеве — контролируемая на 100% 8 26.02.2022, 9:02

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фото: ukrinform.ru

Россияне использовали практически все ресурсы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после ночных боев с российскими войсками ситуация в столице Украины Киеве полностью контролируемая, сообщает nv.ua.

В эфире телеканала «1+1» Подоляк рассказал, что враг не только хочет захватить админздания, а и уничтожить политическое и военное руководство страны.

«В течение ночи и даже начиная со вчерашнего вечера идут постоянные ракетные и авиационные обстрелы территории Киева… Мы понимали, что [сегодняшняя ночь] будет самой тяжелой, потому что россияне использовали практически все свои ресурсы… [они] рассчитывали на блицкриг, которого не произошло», — заявил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что ВСУ профессионально отразили высадку российского десанта и попытку зайти бронетехникой, Нацполиция и территориальная оборона работают очень хорошо, практически все вражеские ДРГ зафиксированы и частично уничтожены.

«Ситуация в Киеве контролируемая на 100%. Да, у нас есть локальные бои — например, на Берестейке, где пытались захватить воинскую часть. Отбили. По любому направлению, где происходит то или иное столкновение, украинские ВСУ, Нацпол и тероборона берут верх и побеждают», — также рассказал Подоляк.

Ситуация по всей Украине тоже полностью под контролем, несмотря на то, что атаки российских войск продолжаются по всем направлениям, добавил советник главы ОП.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в Киеве продолжаются активные боевые действия. Жителей столицы просят сохранять спокойствие, соблюдать осторожность и не выходить на улицу.

В Киевской городской государственной администрации заявили, что за ночь, 26 февраля, в Киеве не произошло прорывов российских военных, а ТЭЦ-6 на Троещине ничего не угрожает. Возле станции метро Берестейская отражено наступление на военную часть и остановлена вражеская колонна техники.

Мэр Киева Виталий Кличко призывал киевлян не покидать дома или укрытия и собрать теплые вещи и пледы. В МВД просят не снимать и не распространять информацию о перемещениях ВСУ.

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