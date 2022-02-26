Оккупанты понесли большие потери в Харьковской области 2 26.02.2022, 9:11

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ВСУ уничтожили более ста единиц вражеской бронированной техники.

Ночью 26 февраля в Харьковской области работали диверсионно-разведывательные группы российских оккупантов. Их войска продолжали боевые действия, но понесли большие потери.

Об этом сообщил глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов.

Боевые действия продолжались в направлении Дергачев, Циркунов и Чугуевского направления, оккупанты пытались прорвать оборону со стороны Высокого. По словам Синегубова, в течение 25 февраля российские войска понесли «очень большие потери»: более ста единиц вражеской бронированной техники и сотни убитых.

Также он сообщил, что были случаи прорыва обороны, в Харьков вошли несколько российских танков. Украинские военные уничтожили и возобновили контроль.

«Наши воины героически отстаивают границы города Харьков. Мы перекрываем все направления. После серьезного сопротивления наших героев враг начал позорно целить из артиллерии по социальной инфраструктуре, снаряды попали в центр крови на Алексеевке и детскую областную больницу», — заявил глава Харьковской ОГА.

Кроме того, оккупанты РФ повредили дома на Салтовке и ХТЗ, пытались уничтожить военные объекты в центре города. Есть пострадавшие.

Синегубов заявил, что цель российских военных — завербовать гражданское население, определить цели и закладки электронных меток для вражеской артиллерии. По его словам, они работают группами от двух до пяти человек.

«Мы фиксируем случаи повреждений газопроводов, электросетей, водопроводов и другой критически важной инфраструктуры населенных пунктов области. Ремонтные бригады уже приступили к аварийным работам. Да, обстрелы продолжаются, но мы делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить повреждения», — сказал Синегубов.

Он заявил, что комендантский час завершен, но передвигаться по городу опасно. Синегубов добавил: выходить из укрытий опасно, ожидается массивный обстрел украинских позиций по вражеской артиллерии и самолетам.

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