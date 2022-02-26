Что происходит сейчас на главных направлениях боев: сводка Генштаба Украины 4 26.02.2022, 9:17

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Действиями тактической авиации РФ руководят из Беларуси.

Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил оперативную информацию по состоянию на 6.00 26 февраля. Россия продолжает наступательную операцию против Украины.

«Враг начал передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВС Украины на Востоке Украины и в северной части Киевской области. Осуществлены одиночные авиационные удары в районах СУМЫ, ПОЛТАВА, МАРИУПОЛЬ. С Черного моря враг совершил пуск крылатых ракет морского базирования Калибр по территории Украины», – говорится в сообщении.

Действиями тактической авиации РФ руководят с территории Беларуси и временно оккупированного Крыма. В районе МОЗЫРЯ находятся батальонные тактические группы 35-ой общевойсковой армии Восточного ВО, которые могут быть применены для нанесения ударов по объектам на территории Украины.

«Установлено временное место нахождения десятков единиц танков в районе ШУМСКОЕ и ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" в районе КОСИВЩИНА. Враг неоднократно применял оперативно-тактическую авиацию в районах ЮЖНЫЙ и ОДЕССА, по аэродрому ОЗЕРНОЕ, по объектам гражданской инфраструктуры в Киевской области», - говорится в строительстве.

На Слобожанском направлении, по данным Генштаба, оперативная группировка войск Вооруженных Сил Украины приостановила наступление противника и продолжает ведение оборонных боев в Харьковской области. Ведутся городские бои в АХТЫРКЕ.

«На приморском направлении в районе КОБЛЕВО в результате огня механизированных подразделений 28 омбр уничтожен катер и до 20 человек личного состава ДРГ противника.

Группой инженерных заграждений Военно-Морских Сил ВС Украины осуществлено минирование десантно-доступных участков», – отметили в Генштабе.

Указано, что группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение воздушных ударов противника, уничтожен военно-транспортный самолет ИЛ-76МД с десантом российских оккупационных войск. Продолжает ведение систематических боевых действий. Нанесение огневого поражения по скоплению живой силы и военной техники врага в Киевской, Черниговской и Херсонской областях. Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию и удерживает занятые позиции по всей линии разграничения.

Ориентировочные потери противника составляют: самолеты – 14 ед., вертолеты – 8 ед., танки – 102 ед., ББМ – 536 ед., пушек – 15 ед., ЗРК БУК-1 ед», – говорится в сообщении.

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