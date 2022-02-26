Поражение, которое Путин не сможет скрыть 26.02.2022, 9:30

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Украинские командиры нанесли блестящий ответный удар.

Украинский журналист Юрий Бутусов прокомментировал удар ВСУ по российской авиабазе Миллерово:

— Это одна из самых успешных операций ВСУ в истории войны. Это поражение, которое Путин не сможет скрыть. В ответ на бомбардировки и ракетные обстрелы украинских городов 19-я ракетная бригада ВСУ нанесла удар баллистической ракетой "Точка-У" по российской авиабазе Миллерово и уничтожила как минимум два новейших российских истребителя Су-30.

Украинские командиры, приказавшие и нанесшие этот блестящий ответный удар, отрезали для себя все компромиссы. Маленькая Украина делает все для своей защиты. И пусть весь мир говорит о нашей слабости, мы используем для борьбы за свободу все, что у нас есть, и все, что можно использовать для сопротивления. Так удачно попасть старыми ракетами, которым более 30 лет, – это настоящий подвиг. Слава ВСУ!

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