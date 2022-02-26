«Я тут, будем защищать наше государство»: Зеленский записал видео из центра Киева

«Я тут, будем защищать наше государство»: Зеленский записал видео из центра Киева11
- 26.02.2022, 9:34
- 4,620
Президент Украины призвал граждан не верить фейкам и сражаться с агрессором.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром записал видеообращение из центра Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Офиса президента.
Не вірте фейкам. pic.twitter.com/wiLqmCuz1p— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022
"Сейчас в сети появилось много фейковой информации о том, что якобы я призываю сложить оружие нашу армию. Значит так, я тут, никакое оружие мы не сложим, будем защищать наше государство. Потому что наше оружие - это наша правда, наша правда в том, что это наша земля, наша страна и наши дети. И все это мы будем защищать", - заявил Зеленский.