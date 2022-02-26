«Я тут, будем защищать наше государство»: Зеленский записал видео из центра Киева 11 26.02.2022, 9:34

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владимир зеленский

Президент Украины призвал граждан не верить фейкам и сражаться с агрессором.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром записал видеообращение из центра Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Офиса президента.

"Сейчас в сети появилось много фейковой информации о том, что якобы я призываю сложить оружие нашу армию. Значит так, я тут, никакое оружие мы не сложим, будем защищать наше государство. Потому что наше оружие - это наша правда, наша правда в том, что это наша земля, наша страна и наши дети. И все это мы будем защищать", - заявил Зеленский.

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