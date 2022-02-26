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Белорусский врач: Украина не сдается, значит, и нам нельзя

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  • 26.02.2022, 9:42
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Белорусский врач: Украина не сдается, значит, и нам нельзя

Станислав Соловей решил помогать раненым украинцам.

Врач Станислав Соловей, уехавший из Беларуси в Одессу, рассказал о блокировке карт граждан РБ в Украине.

— Сегодня (25 февраля – прим. С.) заблокировали наши банковские карты, т.к. мы граждане страны-агрессора, хоть и официально живем в Украине, работаем и имеем ВНЖ, — написал Станислав Соловей. — Сегодня же написали, что появился внутренний военный займ для Украинской армии.

Что ж, пусть на наши деньги украинцы купят стрингеры и пули, чтобы защитить свою землю и своих близких от пришедших с оружием нелюдей.

А мы остаемся в Одессе, наша маленькая медицинская диаспора, хоть и немного поредевшая, и наши семьи, мы надеемся, что нам не доведется лечить раненых, но мы к этому готовы.

Сегодня получил бумагу для того, чтобы мог ночью прийти на работу, если буду нужен. На днях постараюсь сдать кровь после работы, к своему стыду, раньше не подумал о том, что кому-то она сейчас нужнее, чем мне.

Завершу оптимистично: Украина не сдается, значит, и нам нельзя.

В комментариях врач написал, что остается в Одессе, чтобы помогать украинцам.

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