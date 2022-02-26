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Россия уже потеряла в войне с Украиной 14 самолетов и более 100 танков

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  • 26.02.2022, 9:45
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Россия уже потеряла в войне с Украиной 14 самолетов и более 100 танков

Наступление захлебывается.

За двое суток Россия потеряла в атаках на Украину более сотни танков, более 3 тысяч военнослужащих, 14 самолетов, 8 вертолетов и зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По данным Минобороны Украины, потери вражеских российских войск по состоянию на 6 утра 26 февраля 2022 года таковы:

Самолеты – 14

Вертолеты – 8

Танки – 102

Боевые бронированные машины – 536

Пушки – 15

ЗРК БУК – 1

Автомобильная техника – 17

Личный состав – 3000 (данные уточняются).

В Офисе президента говорят о 3500 убитых военных РФ.

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