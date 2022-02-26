Россия уже потеряла в войне с Украиной 14 самолетов и более 100 танков

Россия уже потеряла в войне с Украиной 14 самолетов и более 100 танков13
- 26.02.2022, 9:45
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Наступление захлебывается.
За двое суток Россия потеряла в атаках на Украину более сотни танков, более 3 тысяч военнослужащих, 14 самолетов, 8 вертолетов и зенитно-ракетный комплекс "Бук".
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По данным Минобороны Украины, потери вражеских российских войск по состоянию на 6 утра 26 февраля 2022 года таковы:
Самолеты – 14
Вертолеты – 8
Танки – 102
Боевые бронированные машины – 536
Пушки – 15
ЗРК БУК – 1
Автомобильная техника – 17
Личный состав – 3000 (данные уточняются).
В Офисе президента говорят о 3500 убитых военных РФ.