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В Киеве ракета российских фашистов попала в жилой дом

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  • 26.02.2022, 9:51
  • 5,194
В Киеве ракета российских фашистов попала в жилой дом

Многоэтажка расположена в районе без военных объектов, в нескольких сотнях метрах от нее находится роддом.

В Киеве российская армия обстреляла аэропорт "Жуляны". Одна из ракет попала в жилой дом на проспекте Лобановского в Соломенском районе. В результате обстрела разрушены квартиры в многоэтажке. Спасатели сейчас направляются на место ЧП.

Соответствующие фото и видео публикуют пользователи Facebook, сообщает nv.ua.

Многоэтажка расположена в районе без военных объектов, в нескольких сотнях метрах от нее находится роддом.

Как сообщает Суспільне, жителей дома эвакуируют. Предварительно, погибших и пострадавших в результате авиаудара нет.

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