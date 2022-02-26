Вслед за Польшей воздушное пространство для РФ закрыли Чехия и Болгария 1 26.02.2022, 10:27

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Власти этих стран отреагировали на войну России против Украины.

Чехия и Болгария приняли решение закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Так власти этих стран отреагировали на войну России против Украины, сообщает gordonua.com.

"Министерство транспорта больше не выдает новых разрешений на нерегулярные российские рейсы, в то же время аэропорты Чехии для российских перевозчиков будут закрыты с полуночи. Эти шаги предпринимаются в сотрудничестве с польским министерством инфраструктуры", – говорится в заявлении министра транспорта Чехии Мартина Купки.

Также все поездки ческой железной дорогой для украинцев сделали бесплатным. Кроме того, Чехия совместно с Польшей отправит специальные поезда для граждан Украины.

О закрытии воздушного пространства сообщило и министерство транспорта Болгарии. Запрет начал действовать с 00.00 26 февраля.

Ранее, 25 февраля, об аналогичном запрете сообщил и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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