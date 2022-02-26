Генштаб ВСУ: Россия начала передислокацию резервов 2 26.02.2022, 10:31

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Что известно о действиях противника на утро 26 февраля.

Россия на момент утра 26 февраля начала передислокацию резервов в приграничные с Украиной районы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Враг начал передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВС Украины на Востоке и в северной части Киевской области. Осуществлены одиночные авиационные удары в районах Сумы, Полтава, Мариуполь.

С Черного моря враг совершил пуск крылатых ракет морского базирования Калибр по территории Украины.

Управление действиями тактической авиации РФ происходит на территории Беларуси и Крыма.

В районе Мозыря находятся батальонные тактические группы 35 общевойсковой армии Восточного ВО, которые могут быть применены для ударов по объектам на территории Украины.

Установлено временное место нахождения десятков единиц танков в районе Шумского и ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" в районе Косовщина.

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