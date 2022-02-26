Неотвратимое проклятье: Путин боится, что за ним придут 6 Иван Яковина

26.02.2022, 10:33

16,464

Иван Яковина

В Москве зреет легкая паника.

В России появились билборды с объяснениями Путина насчет того, на кой черт он начал войну, в которой уже куча людей погибла. Начинаются они со слов «Нам не оставили шансов…»

Он оправдывается. Не может сильный и уверенный в себе лидер нации объяснять свои действия словами «Меня заставили». Это просто несерьезно.

На мой взгляд, эти билборды — симптом того, что народ то ли вовсе не понял его мотивов, то ли начал подозревать, что у президента съехала крыша. И в Кремле уже видят этот разрыв между официальной и реальной версией событий.

Поэтому же начали глушить там Фейсбук, в котором уже половина страны открыто и громко сомневается в официальной версии нападения на Украину.

Еще одна странная история — это немного истерический призыв Путина к украинским военным «брать власть». Если бы на фронте у него все было хорошо, то не было бы этого призыва.

Выходит, все плохо: сопротивление намного более ожесточенное, чем планировалось, а впереди — долгая война и с армией, и с партизанами, и с народом. Причем он эту войну проиграет, поскольку целый народ победить нельзя.

Подозреваю, что этим своим призывом Путин хочет найти «украинского Кадырова», не понимая, что такого рода фрукты тут просто не растут.

Санкции вводит не ЕС и США, а все жители Земли вместе и каждый — по отдельности

Сейчас многие украинцы опасаются проиграть войну (и это понятно, я никого не осуждаю). Но, похоже, зря опасаются: Путин-то боится сильнее. Дома у него полное непонимание с народом, а в Украине — куда более опасная война, чем он надеялся. Вот он уже и ерзает туда-сюда.

Да, кстати: западные санкции, на которые все жалуются, тоже очень болезненные. И дело даже не в том, что кто-то кому-то запрещает работать с РФ.

Нет. Дело в том, что предприниматели во всем мире (не только в США и ЕС) сейчас сами, добровольно, себе в убыток отказываются работать с РФ. Никто не хочет иметь с россиянами каких-либо дел. Сейчас это как торговать с Нацистской Германией — абсолютно западло (извиняюсь за термин современной российской дипломатии).

Всех россиян шлют нахер — музыкантов, футболистов, ученых, бизнесменов, дипломатов, студентов, туристов и даже любителей керлинга.

Санкции вводит не ЕС и США, а все жители Земли вместе и каждый — по отдельности. Это тотальный бойкот.

Я знаю, я вижу, как на всех граждан России со всех сторон надвигается высоченная черная глухая стена всеобщего презрения и отчуждения.

Последние слова моряков с острова Змеиный стали лозунгом (и руководством к действию) для всего мира. Это — как неотвратимое проклятье из древнегреческих мифов, которое сбылось почти сразу.

И это становится огромной проблемой для российской экономики. Обычные механизмы поддержания ее на плаву не работают, Кремлю не на кого опереться. Даже Китай заявил, что присоединится к санкциям Запада.

В Москве зреет легкая паника. Сначала бояре, а потом и все остальные начинают понимать, что очень скоро наступит чудовищный кризис, каких еще не было. Кризис совсем иного порядка — не простуда, а четвертование.

Думаю, именно поэтому Путин и распорядился выставить на московских улицах эти билборды. Прочтите еще раз, что на них написано. Он боится, что сейчас за ним придут.ёё

Иван Яковина, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».