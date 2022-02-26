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МИД Украины: Требуем от мира полностью изолировать РФ, выгоняйте послов

  • 26.02.2022, 10:44
  • 4,540
МИД Украины: Требуем от мира полностью изолировать РФ, выгоняйте послов
фото: mfa.gov.ua

Экономика страны-агрессора должна быть полностью уничтожена.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба требует от мира полной изоляции России в связи с новым ракетным обстрелом жилых кварталов столицы.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

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"Киев - наш замечательный, мирный город - пережил еще одну ночь под нападениями российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве. Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ", - говорится в сообщении.

Утром, 26 февраля, в Киеве в жилой дом попала ракета. По данным ГСЧС Украины, попадание снаряда произошло в районе 17-18 этажа. Предварительно жертв нет. Проводится эвакуация.

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