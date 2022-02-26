МИД Украины: Требуем от мира полностью изолировать РФ, выгоняйте послов
- 26.02.2022, 10:44
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Экономика страны-агрессора должна быть полностью уничтожена.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба требует от мира полной изоляции России в связи с новым ракетным обстрелом жилых кварталов столицы.
Об этом Кулеба написал в Twitter.
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Київ — наше чудове, мирне місто — пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ! pic.twitter.com/UdKnSVCVkT— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022
"Киев - наш замечательный, мирный город - пережил еще одну ночь под нападениями российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве. Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ", - говорится в сообщении.
Утром, 26 февраля, в Киеве в жилой дом попала ракета. По данным ГСЧС Украины, попадание снаряда произошло в районе 17-18 этажа. Предварительно жертв нет. Проводится эвакуация.