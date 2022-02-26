Виталий Кличко рассказал, что сейчас происходит в Киеве 26.02.2022, 10:54

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Виталий Кличко

Мэр города обратился к героическим жителям украинской столицы.

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что после ночных боев с российскими войсками и столкновений с ДРГ оккупантов в столице 35 раненых, среди них двое детей, передает nv.ua.

«Российских войск в столице нет, враг пытается прорваться в город, в частности, со стороны Гостомеля, Житомира — там агрессора устранили. В Киеве действуют диверсионные группы, было несколько столкновений, перестрелки», — сообщил мэр столицы в новом обращении.

Он подчеркнул, что сейчас безопаснее всего оставаться в укрытиях, потому что враг будет атаковать с воздуха. Объекты критической инфраструктуры работают, общественный транспорт ездит в количестве, достаточном для перевозки работников критической инфраструктуры. В метро не работает красная ветка, все станции доступны для укрытия.

Кличко заявил, что диверсионные группы противника вооружены, в гражданской форме, говорят на русском. Он также призвал жителей Киева уничтожать метки, которые враг расставил в столице.

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