Украинские ПВО сбили российскую ракету, выпущенную по дамбе Киевского водохранилища

Украинские ПВО сбили российскую ракету, выпущенную по дамбе Киевского водохранилища10
- 26.02.2022, 11:45
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Разрушение дамбы могло привести к катастрофическим последствиям.
Мининфраструктуры Украины сообщает, что сегодня утром в 3:50 украинские ПВО сбили российскую ракету, которая направлялась в направлении дамбы Киевского водохранилища, расположенного к северу от Киева, передает УНИАН.
Если дамба будет разрушена, наводнение приведет к катастрофическим жертвам и ущербам – в том числе затоплением жилых районов Киева и пригородов.
Разрушение Киевской дамбы может привести к разрушению Каневской, Кременчугской и других греблей каскада и даже крушения на Запорожской АЭС.