Евросоюз ввел санкции против лукашенковских чиновников и военных 11 26.02.2022, 11:52

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Обнародован официальный список преступников, причастных к вторжению в Украину.

В Брюсселе ввели санкции против белорусских и российских чиновников, которые причастны к развязыванию войны в Украине, сообщает «Белсат».

Санкционный список предусматривает запрет на въезд в ЕС и заморозку активов. Персональные санкции ввели против депутатов Госдумы, российских чиновников, включая Владимира Путина и Сергея Лаврова.

В санкционный список попали также белорусские военные и чиновники, среди которых начальник Гомельской пограничной группы Владислав Бруев, начальник мозырского погранотряда Олег Эйбатов, начальник пинского погранотряда Дмитрий Винников, начштаба в/ч 65408 (аэродром Лунинец) Александр Пашкевич, замкомандующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации Андрей Лукьянович, начальник авиабазы в Лиде Александр Кривец, начальник авиабазы в Барановичах Юрий Пыжик, начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Владимир Куприянюк, начальник Главного управления боевой подготовки ВС Андрей Некрашевич, начальник Генштаба Виктор Гулевич, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, заместитель министра обороны Андрей Жук, заместитель министра обороны по вооружениям – начальник вооружений Сергей Симоненко, заместитель министра обороны – начальник тыла Андрей Бурдыко, помощник – инспектор по Гомельской области Николай Рогащук, командующий Силами спецопераций Вадим Денисенок, командир в/ч 65408 (аэродром Лунинец) Александр Лазицкий, командующий Западным оперативным командованием Игорь Демиденко, председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

Ранее против белорусских чиновников санкции ввели США.

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