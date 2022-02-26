Польша отказалась играть с Россией матч за выход на ЧМ по футболу 8 26.02.2022, 12:01

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Поляки ведут переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию до ФИФА.

Сборная Польши по футболу отказалась от проведения стыкового матча с командой России за право выйти на чемпионат мира 2022 года. Об этом в своем Twitter написал президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша.

«Конец словам, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственно верное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию до ФИФА», — написал Кулеша.

Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami 🇸🇪 i 🇨🇿, aby przedstawić FIFA wspólne stanowisko. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 26, 2022

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