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Польша отказалась играть с Россией матч за выход на ЧМ по футболу

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  • 26.02.2022, 12:01
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Польша отказалась играть с Россией матч за выход на ЧМ по футболу

Поляки ведут переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию до ФИФА.

Сборная Польши по футболу отказалась от проведения стыкового матча с командой России за право выйти на чемпионат мира 2022 года. Об этом в своем Twitter написал президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша.

«Конец словам, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственно верное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию до ФИФА», — написал Кулеша.

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