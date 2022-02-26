закрыть
26 февраля 2022, суббота, 12:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Были на полигоне с россиянами, те беспробудно пили»

10
  • 26.02.2022, 12:20
  • 7,048
«Были на полигоне с россиянами, те беспробудно пили»
иллюстрационное фото

Рассказ матери белорусского солдата-срочника.

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал шокирующее сообщение от матери белорусского солдата-срочника:

"Сын написал из армии, что объявлен оранжевый уровень. Спросила, что значит?! Выдали боевое оружие, даже в туалет с ним ходят. Говорит большая вероятность, что куда-то отправят. Осиповичи, срочники. С 24 числа дежурили в бронетранспортерами в касках и боевым оружием.

Что война началась они узнали от нас, днем 24, им ничего не говорили и было тихо. Перед этим на полигоне были с россиянами, те постоянно пили. Даже когда размещались в части беспробудно сидели на водке".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип
Белорусы на стороне Украины
Белорусы на стороне Украины Андрей Санников:
Украинские братья и сестры, мы с вами!
Украинские братья и сестры, мы с вами! Наталья Радина
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь