«Были на полигоне с россиянами, те беспробудно пили» 10 26.02.2022, 12:20

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иллюстрационное фото

Рассказ матери белорусского солдата-срочника.

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал шокирующее сообщение от матери белорусского солдата-срочника:

"Сын написал из армии, что объявлен оранжевый уровень. Спросила, что значит?! Выдали боевое оружие, даже в туалет с ним ходят. Говорит большая вероятность, что куда-то отправят. Осиповичи, срочники. С 24 числа дежурили в бронетранспортерами в касках и боевым оружием.

Что война началась они узнали от нас, днем 24, им ничего не говорили и было тихо. Перед этим на полигоне были с россиянами, те постоянно пили. Даже когда размещались в части беспробудно сидели на водке".

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