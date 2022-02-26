закрыть
26 февраля 2022, суббота, 12:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские войска уничтожили российский десант в Львовской области

  • 26.02.2022, 12:34
  • 2,824
Украинские войска уничтожили российский десант в Львовской области

Разбитые под Бродами оккупанты убегают в лес.

В городе Броды Львовской области высадился российский десант. По словам мэра Львова Андрея Садового, военные дали им отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В районе Бродов в 9 утра на 3 вертолетах высадился российский десант. Около 60 человек. Наши войска дали им отпор. Сейчас они отступают в сторону леса в район Левятина. Вооруженные силы дают достойный отпор оккупанту! Держим ситуацию на контроле", - сказано в сообщении.

Видео разгрома российского десанта публикует УНИАН:

"Московская десантура высадилась возле вертолетной части в Бродах. И там же была расстреляна.

Некоторые выжили – убежали в лес, наши их уже ищут".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип
Белорусы на стороне Украины
Белорусы на стороне Украины Андрей Санников:
Украинские братья и сестры, мы с вами!
Украинские братья и сестры, мы с вами! Наталья Радина
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь