Украинские войска уничтожили российский десант в Львовской области
- 26.02.2022, 12:34
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Разбитые под Бродами оккупанты убегают в лес.
В городе Броды Львовской области высадился российский десант. По словам мэра Львова Андрея Садового, военные дали им отпор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"В районе Бродов в 9 утра на 3 вертолетах высадился российский десант. Около 60 человек. Наши войска дали им отпор. Сейчас они отступают в сторону леса в район Левятина. Вооруженные силы дают достойный отпор оккупанту! Держим ситуацию на контроле", - сказано в сообщении.
Видео разгрома российского десанта публикует УНИАН:
"Московская десантура высадилась возле вертолетной части в Бродах. И там же была расстреляна.
Некоторые выжили – убежали в лес, наши их уже ищут".