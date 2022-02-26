Украинские войска уничтожили российский десант в Львовской области 26.02.2022, 12:34

2,824

Разбитые под Бродами оккупанты убегают в лес.

В городе Броды Львовской области высадился российский десант. По словам мэра Львова Андрея Садового, военные дали им отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В районе Бродов в 9 утра на 3 вертолетах высадился российский десант. Около 60 человек. Наши войска дали им отпор. Сейчас они отступают в сторону леса в район Левятина. Вооруженные силы дают достойный отпор оккупанту! Держим ситуацию на контроле", - сказано в сообщении.

Видео разгрома российского десанта публикует УНИАН:

"Московская десантура высадилась возле вертолетной части в Бродах. И там же была расстреляна.

Некоторые выжили – убежали в лес, наши их уже ищут".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».