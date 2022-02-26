Нидерланды присылают Украине ракеты Stinger, чтобы сбивать самолеты и вертолеты РФ 9 26.02.2022, 12:44

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Оружие решено отправит «как можно скорее».

Правительство Нидерландов приняло решение "как можно скорее" отправить в Украину 200 зенитных ракет Stinger.

Об этом говорится в совместном письме к парламенту глав МИД и Минобороны, которое попало в СМИ, сообщает pravda.com.ua.

Издание RTL, в частности, цитирует документ за подписью министров иностранных дел и обороны Вопке Хукстра и Кайсы Оллонгрен, в котором говорится, что чиновники смогли избежать стандартной и длительной процедуры согласования. "Для этого запроса было проведено тщательное рассмотрение критериев экспорта оружия, но процедура была сокращена ввиду исключительных обстоятельств", – говорится в письме.

Среди прочего Нидерланды безвозмездно передадут на нужды украинской армии 200 ракет Stinger американского производства, которые находятся на вооружении армии Нидерландов.

Stinger "Стингер" – это ракеты класса "земля-воздух" для запуска из портативных ЗРК, с инфракрасной наводкой. Ее военная задача – сбивать вражеские вертолеты и самолеты. Ракеты длиной 1,5 метра и весом более 16 килограммов имеют сверхзвуковую скорость, 2400 километров в час, и эффективны для поражения целей в радиусе от 0,5 метра до 5 километров. Как известно, системы противовоздушной обороны очень важны для сбивания российских вертолетов и самолетов, совершающих боевые вылеты для обстрела украинских объектов и перевозки живой силы российской оккупационной армии.

Правительство Нидерландов согласилось отправить в Украину и другие военные товары.

Они "будут отправлены как можно скорее, но Нидерланды, как и другие страны, сталкиваются с логистическими проблемами", говорится в письме в парламент.

Украина начала получать "Стингеры" только в феврале. Первые такие поставки осуществила Литва, передав также пусковые установки. В преддверии масштабного российского вторжения Киев получил еще одну партию комплексов Stinger от правительства Латвии. Ракеты в ЗРК ожидаются также от Эстонии.

А в пятницу в Украину из Польши прибыла колонна грузовиков с боеприпасами.

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