Уличные бои в Сумах: тероборона обезвредила и разоружила часть оккупантов 26.02.2022, 13:13

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Украинские бойцы также остановили колонну вражеских бензовозов.

Сумская территориальная оборона (ТРО) обезвредила и разоружила оккупантов, написал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко, сообщает nv.ua.

«Сумчане будут бить оккупантов их же оружием! Так держать! Победа будет за нами!» — отметил он.

Также он опубликовал видео, на котором сумчане на стихийном народном вече обсуждают, что делать с захваченными оккупантами.

Сумская областная военно-гражданская администрация сообщила в Facebook, что на Курской в Сумах идет серьезное сражение.

«Наша тероборона начала останавливать колонну вражеских бензовозов в городе. Местных жителей просят держаться подальше от окон. Не выходите на улицу, не снимайте на телефоны», — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что территориальная оборона ведет уличные бои с оккупантами в городе.

В Сумыгаз информируют, что оккупанты устанавливают метки на газовых сетях области.

«Если вы видите подозрительные отметки, замазывайте землей, глиной и т. п., если это наклейки, срывайте их и сообщайте в службу 104», — отметили в компании.

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