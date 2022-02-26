Уличные бои в Сумах: тероборона обезвредила и разоружила часть оккупантов
- 26.02.2022, 13:13
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Украинские бойцы также остановили колонну вражеских бензовозов.
Сумская территориальная оборона (ТРО) обезвредила и разоружила оккупантов, написал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко, сообщает nv.ua.
«Сумчане будут бить оккупантов их же оружием! Так держать! Победа будет за нами!» — отметил он.
Также он опубликовал видео, на котором сумчане на стихийном народном вече обсуждают, что делать с захваченными оккупантами.
Сумская областная военно-гражданская администрация сообщила в Facebook, что на Курской в Сумах идет серьезное сражение.
«Наша тероборона начала останавливать колонну вражеских бензовозов в городе. Местных жителей просят держаться подальше от окон. Не выходите на улицу, не снимайте на телефоны», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что территориальная оборона ведет уличные бои с оккупантами в городе.
В Сумыгаз информируют, что оккупанты устанавливают метки на газовых сетях области.
«Если вы видите подозрительные отметки, замазывайте землей, глиной и т. п., если это наклейки, срывайте их и сообщайте в службу 104», — отметили в компании.