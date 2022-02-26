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Продолжается давление на политзаключенного Евгения Афнагеля

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  • 26.02.2022, 13:17
  • 5,760
Продолжается давление на политзаключенного Евгения Афнагеля
Евгений Афнагель
Фото: «Еврорадио»

Координатора «Европейской Беларуси» снова поместили в ШИЗО.

Жена политзаключенного, координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля сообщила «Весне-96», что его снова поместили в ШИЗО.

Всего политзаключенный провел в штрафном изоляторе 30 суток, а сегодня стало известно, что ему добавили еще 7 суток — он пробудет там как минимум до 1 марта.

Также домой к жене политзаключенного приходила милиция: они искали ее, просили у отца ключи от дома. Причина такого интереса силовиков неизвестна: женщина находится за границей.

Напомним, лидераа «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля 25 мая приговорили к 7 годам колонии усиленного режима.

Поддержать Евгения можно письмами по адресу:

ИК №1, 211440, Новополоцк, Техническая, 8, Евгений Игоревич Афнагель

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