Продолжается давление на политзаключенного Евгения Афнагеля 2 26.02.2022, 13:17

5,760

Евгений Афнагель

Фото: «Еврорадио»

Координатора «Европейской Беларуси» снова поместили в ШИЗО.

Жена политзаключенного, координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля сообщила «Весне-96», что его снова поместили в ШИЗО.

Всего политзаключенный провел в штрафном изоляторе 30 суток, а сегодня стало известно, что ему добавили еще 7 суток — он пробудет там как минимум до 1 марта.

Также домой к жене политзаключенного приходила милиция: они искали ее, просили у отца ключи от дома. Причина такого интереса силовиков неизвестна: женщина находится за границей.

Напомним, лидераа «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля 25 мая приговорили к 7 годам колонии усиленного режима.

Поддержать Евгения можно письмами по адресу:

ИК №1, 211440, Новополоцк, Техническая, 8, Евгений Игоревич Афнагель

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».