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Россия имитирует воздушный бой над Чернобылем для провокаций в СМИ

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  • 26.02.2022, 13:29
  • 9,144
Россия имитирует воздушный бой над Чернобылем для провокаций в СМИ

Украинские власти опубликовали официальное заявление.

Войска РФ устроили имитацию воздушного боя над зоной, чтобы обвинить в этом украинцев. Таким образом они готовят ряд фейковых новостей для мировых СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Прямо сейчас над зоной идет имитация воздушного боя. Мы имеем информацию о подготовке фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина обстреливает оккупантов в Чернобыле над опасными объектами. Государство Украина не ведет боевых действий в Чернобыле",- говорится в заявлении.

Там также сообщили что радиационный фон повышен в связи с передвижением военной техники захватчика.

"Работники предприятий зоны отчуждения, до последнего оставались на объектах, ответственно выполняя свои функции по обеспечению безопасности, физической защиты, не смотря на обстоятельства", - отмечается в сообщении.

Сейчас о состоянии части работников объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища радиоактивных отходов неизвестно.

Напомним, ранее стало известно, что Украина потеряла контроль над Чернобылем.

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