Два чеченских батальона участвуют в обороне Киева от войск РФ 26.02.2022, 13:32

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Столицу Украины защищают подразделения имени шейха Мансура и Джохара Дудаева.

Два чеченских батальона – имени шейха Мансура и Джохара Дудаева – участвуют в обороне Киева против российских военных сил, сообщает "Кавказ.Реалии".

По словам живущего в Украине гражданского активиста Али Бакаева, этнические чеченцы, а также представители других народов Северного Кавказа готовы в составе территориальной самообороны оказать сопротивление агрессорам.

Собеседник уточнил, что ряды добровольческих батальонов активно пополняются с 24 февраля: "Чеченцы и кавказцы участвуют в сопротивлении российской агрессии в тех местах, где живут. Но проблема в том, что гражданскому населению оружия не дают. Я готов участвовать в боевых действиях, выводить мирных жителей из зоны конфликта, но пока оружие не дают. Российские СМИ врут, рассказывая, что в Киеве раздают оружие всем подряд", - рассказал Бакаев.

Представитель диаспоры из Киева Руслан Сидаев в беседе с Кавказ.Реалии добавил, что в защите Киева участвуют также ингуши и дагестанцы. Точное количество северокавказцев, противостоящих российским военным, собеседник не смог назвать – "примерно 200-300 человек".

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