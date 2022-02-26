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Италия также поддержала отключение России от SWIFT

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  • 26.02.2022, 13:48
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Италия также поддержала отключение России от SWIFT

Премьер-министр страны пообещал военную помощь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Глава правительства Италии поддержал отключение России от SWIFT.

"Это начало новой страницы в истории наших государств – Украины и Италии. Только что Марио Драги в телефонном разговоре поддержал отключение России от SWIFT, оказание оборонной помощи. Украина должна стать частью ЕС", – отметил Зеленский.

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