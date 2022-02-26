Белорусские банки заявили о проблемах при расчетах пластиковыми карточками 2 26.02.2022, 14:30

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Отказы могут возникнуть и с платежами в онлайн-сервисах.

Белорусский банк ВТБ предупредил клиентов о возможных проблемах при расчетах карточками Visa и Mastercard. Сообщение появилось на сайте учреждения, сообщает euroradio.fm.

Банк предупреждает, что операции пол этим карточкам "могут быть ограничены как на территории Беларуси, так и за ее пределами". У клиентов могут возникнуть проблемы с оплатой покупок в магазинах, интернете, а также со снятием наличных за рубежом и в устройствах других банков.

"Возможны ограничения в работе платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay и других", — сообщается на сайте банка. Напомним, ВТБ (Беларусь) является структурным подразделением одноименного российского банка, который оказался под санкциями США.

Похожее сообщение появилось и на сайте Белинвестбанка. В этом учреждении говорят о возможной приостановке операций по карточкам Mastercard за пределами Беларуси. На территории Беларуси расплатиться будет возможно, но и здесь есть исключения.

Проблемы могут возникнуть с платежами "в онлайн-сервисах, таких как Яндекс, Wildberries, AliExpress, Ozon и других, а также с использованием токенизированных карточек Mastercard в кошельках Apple Pay, кошелек Pay ™ , Samsung Pay, Xiaomi Pay, оплати ™", говорится в сообщении банка.

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