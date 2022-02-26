Российская армия несет большие потери в Черниговской и Сумской областях

Российская армия несет большие потери в Черниговской и Сумской областях13
- 26.02.2022, 14:46
- 24,898
Выжившие покидают позиции и разбегаются в неизвестном направлении.
Российские оккупанты терпят большие потери на Черниговщине и Сумщине.
Об этом со ссылкой на оперативное командование "Север" сообщает censor.net.
"Противник несет потери живой силы и техники на Черниговщине и Сумщине. Северные окраины Конотопа. ВСУ нанесли авиаудар. Подразделения армии РФ понесли большие потери: до 30 ед. броне- и автотехники, живая сила - уточняется. Выжившие покидают позиции и разбегаются в неизвестном направлении.
В н.п. Большая Дорога Нежинского района авиаударом уничтожено около 15 единиц броне- и автотехники. В состоянии разбитого подразделения хаос.
На минском направлении уничтожена понтонная переправа через реку и нанесены удары по противнику. 20 единиц техники было сожжено. Большое количество погибших и раненых. Командование подразделений армии России их не пытается даже эвакуировать", - говорится в сообщении.
Украинская армия держит оборону в окрестностях Чернигова.