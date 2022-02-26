SpaceX готова вместо «Роскосмоса» корректировать орбиту МКС 8 26.02.2022, 14:48

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Илон Маск

Илон Маск ответил на истерику Рогозина.

Российский политик Дмитрий Рогозин заявил, что Роскосмос может отказаться от операций по корректировке орбиты Международной космической станции из-за наложенных на Россию санкций, пишет liga.net.

Он опубликовал в Twitter целый ряд сообщений с жалобами на введенные против России ограничения, в которых говорилось, в частности, о МКС.

"Может, президент Байден не в теме, так объясните ему, что коррекция орбиты станции, ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором, коим ваши талантливые бизнесмены загадили околоземную орбиту, производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей "Прогресс МС". Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасёт МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы", – написал Рогозин.

В ответ на это твит американский миллиардер Илон Маск опубликовал одно слово: SpaceX.

В 2020 году SpaceX первой из частных космических компаний начала доставлять на МКС астронавтов. Она также выполняет контракт НАСА на доставку грузов на Международную космическую станцию.

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