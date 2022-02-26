закрыть
26 февраля 2022, суббота, 15:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

SpaceX готова вместо «Роскосмоса» корректировать орбиту МКС

8
  • 26.02.2022, 14:48
  • 8,382
SpaceX готова вместо «Роскосмоса» корректировать орбиту МКС
Илон Маск

Илон Маск ответил на истерику Рогозина.

Российский политик Дмитрий Рогозин заявил, что Роскосмос может отказаться от операций по корректировке орбиты Международной космической станции из-за наложенных на Россию санкций, пишет liga.net.

Он опубликовал в Twitter целый ряд сообщений с жалобами на введенные против России ограничения, в которых говорилось, в частности, о МКС.

"Может, президент Байден не в теме, так объясните ему, что коррекция орбиты станции, ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором, коим ваши талантливые бизнесмены загадили околоземную орбиту, производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей "Прогресс МС". Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасёт МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы", – написал Рогозин.

В ответ на это твит американский миллиардер Илон Маск опубликовал одно слово: SpaceX.

В 2020 году SpaceX первой из частных космических компаний начала доставлять на МКС астронавтов. Она также выполняет контракт НАСА на доставку грузов на Международную космическую станцию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип
Белорусы на стороне Украины
Белорусы на стороне Украины Андрей Санников:
Украинские братья и сестры, мы с вами!
Украинские братья и сестры, мы с вами! Наталья Радина
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь