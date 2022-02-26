ВСУ нанесли ракетный удар по колонне войск РФ: уничтожено 20 единиц техники 2 26.02.2022, 14:54

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иллюстрационное фото

Разгром оккупантов произошел в районе Городни на Черниговщине.

Украинские войска уничтожили около 20 единиц техники российских оккупантов в Черниговской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север", передает Цензор.НЕТ.

После обеда в районе Городни на Черниговщине ВСУ нанесли ракетный удар по колонне противника.

В результате огневого поражения подразделения армии РФ понесли потери. Уничтожено около 20 ед. техники, большие потери личного состава, много раненых.

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