В Херсоне в бомбоубежище родились двое детей 5 26.02.2022, 15:01

1,900

Оба новорожденных — мальчики.

В Херсонском роддоме, обустроенном под укрытие 25 февраля родилось двое малышей.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает rbc.ua.

"Лицо войны... Вчера в Херсоне, под обстрелами, в одном из роддомов обустроенном в бомбоубежище родилось два мальчика. Две новые жизни, которые в своем генетическом коде уже имеют войну. Мы и они никогда не забудем и никогда не простим!" - говорится в сообщении.

Виктор Ляшкко добавил, что гордится украинскими медиками, которые наравне с военными, силовиками и спасателями держат удар. Сейчас ни одна больница не закрылась, все работают и оказывают медицинскую помощь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».