В Херсоне в бомбоубежище родились двое детей

В Херсоне в бомбоубежище родились двое детей5
- 26.02.2022, 15:01
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Оба новорожденных — мальчики.
В Херсонском роддоме, обустроенном под укрытие 25 февраля родилось двое малышей.
Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает rbc.ua.
"Лицо войны... Вчера в Херсоне, под обстрелами, в одном из роддомов обустроенном в бомбоубежище родилось два мальчика. Две новые жизни, которые в своем генетическом коде уже имеют войну. Мы и они никогда не забудем и никогда не простим!" - говорится в сообщении.
Виктор Ляшкко добавил, что гордится украинскими медиками, которые наравне с военными, силовиками и спасателями держат удар. Сейчас ни одна больница не закрылась, все работают и оказывают медицинскую помощь.