Украинский Генштаб: Подразделения российских войск теряют наступательный темп

Украинский Генштаб: Подразделения российских войск теряют наступательный темп4
- 26.02.2022, 15:10
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Новые данные о ситуации на главных фронтах войны.
Российские войска продолжают наступательные действия на выбранных направлениях. Основные усилия противник сосредоточивает в Полесском, Северском, Слобожанском и Таврическом районах.
Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ.
В ведомстве отмечают, что основной целью операции оккупантов окружения и блокирования Киева, "демилитаризация" и "денационализация" Украины, принуждение украинского руководства к изменению политического курса на российских условиях.
Известно, что подразделения российских оккупантов теряют наступательный темп, ожидают введения в бой дополнительных подразделений и вынуждены останавливаться для пополнения запасов.
На Полесском направлении
К семи батальонных тактических групп врага остановлено в районах Бородянки, Бучи, Вышгорода российские захватчики частично утратили боеспособность и пытаются перестроиться.
Российские оккупанты предприняли попытку высадки воздушного десанта в районе Томиловки и на аэродроме Васильков (десант уничтожен).
На Северщине
Российские оккупанты силами до 14 БТГр продолжают наступление с целью блокировки Києва с востока, но остановлены подразделениями ВСУ в районе города Нежина, Большой Дороги, Обичева, также наступление оккупантов остановлено в районах Сум, Прилук и Киева.
На этом направлении за время операции введено 17 БТГр. Резервов у оккупанта не осталось.
На Слобожанщине
До 12 батальонных тактических групп оккупантов из состава 1 танковой и 20 общевойсковой армий остановлен перед Ахтыркой и в районах Богодухова, Дергачей, Печенегов.
Слобожанская группировка ВСУ продолжает ведение оборонительной операции. Остановило и удерживает превосходя силы российских оккупантов.
На Таврическом направлении
Противник продолжает наступательные действия и вынужден вводить вторые эшелоны в направлении - до 3 БТГр из состава 58 общевойсковой армии Южного военного округа.
В общей сложности ежедневно захватчики теряют десятки танков, сотни бронированных машин и тысячи российских солдат.
Отражение воздушных ударов противника
Группировка Воздушных Сил ВСУ осуществляет отражение воздушных ударов противника. Продолжает ведение систематических боевых действий.
Так, в течение суток авиацией Воздушных Сил выполнено 34 самолето/вылета на огневое поражение скоплений живой силы и техники в районе железнодорожной станции Городня Черниговской области и автомобильного моста в районе населенного пункта Херсон. ВАYRАКТАR - ТВ2 поразил цели южнее аэродрома Гостомель.
"Группировка Объединенных сил ведет оборонительную операцию, удерживает занятые позиции вдоль линии разграничения. Противник успеха нет ни на одном из направлений", - резюмировали в ведомстве.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к гражданам. Он заявил, что наша армия успешно отражает атаку россиян, сейчас Киев и ключевые города контролируются.