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В Сумах простые инкассаторы взяли в плен российских оккупантов

  • 26.02.2022, 15:16
  • 8,390
В Сумах простые инкассаторы взяли в плен российских оккупантов

Местные жители провели «народное вече» для решения судьбы пленных.

В Сумах на Курском проспекте, территориальная оборона захватила автомобиль с российскими оккупантами.

Об этом сообщил Антон Геращенко в Facebook, выложив видео с места событий.

"Территориальная оборона уничтожает и берет в плен оккупантов! Отсылайте все такого рода видео всем друзьям и знакомым в России. Пусть смотрят и пересылают через мессенджеры друзьям", - пишет он.

Местные жители сообщают, что российских оккупантов обезвредили инкассаторы.

"Наши ребята инкассаторы просто ехали, выехали на встречку, начали курить. Одного ранили, а второй от безысходности отдал все оружие", - сообщает местный житель.

В сети также появилось видео() общение инкассаторов и жителей Сум с пойманным российским оккупантом. Местные жители в крайне эмоциональной форме (внимание, видео содержит ненормативную лексику) объясняют российскому солдату, как ему здесь не рады.

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