Во Львове включили сирену в связи с нападением самолетов из Беларуси 3 26.02.2022, 15:20

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Фото:Армия Информ

Авиаудары нанесены не были.

Сирена, звучавшая во Львове 26 февраля около 6:00, была связана с движением самолетов из Беларуси.

Об этом сообщил Максим Козицкий, глава Львовской облгосадминистрации во время брифинга, передает nv.ua.

" Сигналы звучали в связи с пересечением самолетов границы Украины из Беларуси, они двигались во Львовском направлении", - сказал он.

Авиаудары Львовская область не потерпела.

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