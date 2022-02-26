Во Львове включили сирену в связи с нападением самолетов из Беларуси

Во Львове включили сирену в связи с нападением самолетов из Беларуси3
- 26.02.2022, 15:20
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Авиаудары нанесены не были.
Сирена, звучавшая во Львове 26 февраля около 6:00, была связана с движением самолетов из Беларуси.
Об этом сообщил Максим Козицкий, глава Львовской облгосадминистрации во время брифинга, передает nv.ua.
" Сигналы звучали в связи с пересечением самолетов границы Украины из Беларуси, они двигались во Львовском направлении", - сказал он.
Авиаудары Львовская область не потерпела.