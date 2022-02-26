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Зеленский присвоил звание Героя Украины морпеху, который подорвал себя вместе с мостом в Геническе

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  • 26.02.2022, 15:26
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Зеленский присвоил звание Героя Украины морпеху, который подорвал себя вместе с мостом в Геническе
Виталий скакун

Виталий Скакун совершил подвиг 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) саперу 35-й отдельной бригады морской пехоты Виталию Скакуну. Об этом он сообщил сегодня в обращении, опубликованном на официальном сайте главы государства, передает gordonua.com.

"Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты, посмертно. Ценой собственной жизни он подорвал мост", – заявил Зеленский.

25 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал в Facebook, что матрос Виталий Скакун погиб на Крымском перешейке, подорвав Генический автомобильный мост, чтобы остановить продвижение колонны российских оккупационных войск.

"Мост был заминирован, но выйти оттуда он не успел. По словам побратимов, Виталий вышел на связь и сообщил, что подрывает мост. Сразу же прозвучал взрыв. Наш побратим погиб. Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага, что дало возможность подразделению передислоцироваться и организовать оборону", – рассказывали в Генштабе.

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