Вадим Кабанчук: Агрессор будет переделан в «груз 200» 6 26.02.2022, 15:26

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Вадим Кабанчук

Белорусский доброволец в Украине рассказал, что ждет оккупантов.

Украина уже третий день отражает атаки российского агрессора. Белорусский доброволец Вадим Кабанчук рассказал сайту Charter97.org о тактике оккупантов и возможном участии в войне белорусских военных:

— Обстановка на данный момент контролируемая. Украинское командование оперативно реагирует на все угрозы, которые пытается создать российская группировка вторжения. Все их попытки пресекаются и блокируются. Сейчас их основная задача — сеять панику, нагнетать обстановку. У них не получается взять крупные города, даже не то что крупные города, просто какие-нибудь узлы сопротивления. Они просто стараются их обходить, перекрывать десантами пути коммуникации, охваты делают для того, чтобы создавать предпосылки для окружения, полуокружения и паники. Вот на это у них расчет.

Также они пускают таких смертников-камикадзе в виде террористов, которые обстреливают случайные объекты, случайных людей в городах. Но их очень быстро ликвидируют, уже уничтожено множество таких групп. Опять-таки, это делается с одной целью — посеять панику. Затем, вслед за этими группами, они пускают информацию, что где-то там осуществился прорыв, где-то там замечена бронетехника. Таким образом они пытаются нагнетать ситуацию.

Группы смертников — это небольшие группы, которые либо были инфильтрованы заранее, либо просочились. Как правило, они в гражданской одежде, но иногда пытаются камуфлироваться под украинских силовиков или территориальную оборону. Но по ним работают, их достаточно быстро вычисляют, люди знают, как реагировать на такие угрозы.

Министр по реинтеграции территории Верещук выступила с инициативой, чтобы «Красный Крест» забрал трупы солдат российской группировки вторжения и вывез на территорию России. Оккупанты сейчас должны понять, что все, кто сейчас войдет сюда, будут переделаны в «груз 200». И таким образом они будут уезжать отсюда.

Белорусов это касается тоже непосредственно. Совсем недавно появилось видео допроса пленного офицера российского СОБРа. Он дал показания, что у них были совместные учения с белорусским ОМОНом и другими спецподразделениями. Цель учений — проведение штурмовых действий в городе. Это доказывает то, что они готовятся применять белорусских силовиков для вторжения в Украину. ОМОН, который боролся за свое «солнечное место» в Беларуси, заслужил свое почетное место пойти на штурмовку. Они убедятся на своем опыте, что это не бабушек и женщин гонять по Минску.

Если они не смогут сломать Украину в ближайшие пару недель, то, скорее всего, в качестве резерва будут подключать белорусских силовиков. Поэтому очень важно, чтобы сейчас и родственники тех, кто служит, и просто общественность, разные инициативы, выступали против войны. Чтобы отзывали своих детей из армии. Если какая-то воинская часть будет выдвигаться в сторону украинской границы, то я им рекомендую либо сдаваться, либо дезертировать из вооруженных сил Республики Беларусь. Иначе их участь в Украине будет печальная, такая же, как и этих «двухсотых», которых везут сейчас в Россию. А их уже тысячи.

Это же касается и всего металлолома, который сюда едет. Он будет спален в ближайшие дни. У них нет никаких шансов взять Киев. У них нет никаких шансов взять какой-то крупный город. Их техника будет сожжена, а личная сила будет уничтожена. И они это прекрасно понимают, поэтому пытаются действовать через панические атаки. Но люди настроены на сопротивление.

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