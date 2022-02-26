Глава МИД Венгрии: Мы не будем блокировать отключения России от SWIFT 8 26.02.2022, 15:39

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Будапешт хочет мира.

Венгрия никогда не блокировала введение санкций против России, в частности и тех, которые касаются отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook 26 февраля, передает gordonua.com.

Он заявил, что Венгрия хочет мира.

"Поэтому мы работаем, потому я веду переговоры с представителями российского и украинского правительств о начале прямых переговоров в Будапеште", – заявил министр.

Сийярто заявил, что для этого он будет просить помощи у лидеров ООН в Нью-Йорке.

"При этом я с сожалением и с удивлением вижу, что некоторые представители международной политики и международной прессы не прекращают создавать ложные новости и ложь. Я не понимаю, как в то время, когда люди умирают, когда идет война, некоторые руководят фабриками фейковых новостей. И теперь лгут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, в отношении системы SWIFT. Пусть уже будет понятно: это неправда! Мы никогда не выступали против ни одного из предложений по санкциям, мы не блокировали и не блокируем ничего. Распространителям фейковых новостей, независимо от их национальности, да будет стыдно!!!" – сказал он.

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