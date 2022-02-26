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Депутат Верховной Рады: Народ Беларуси, спасай страну от Лукашенко

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  • 26.02.2022, 15:41
  • 11,658
Депутат Верховной Рады: Народ Беларуси, спасай страну от Лукашенко
Алексей Гончаренко
Фото: "Прямой"

Иначе будет поздно.

Глава украинской пограничной службы генерал-майор Сергей Дейнеко обратился сегодня к главе лукашенковских пограничников, принимающих участие в агрессии РФ против Украины.

В официальном письме была использована фраза: «Вы будете прокляты, твари!»

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко прокомментировал это обращение:

— Беларусь, ты это видишь? Мы помним, как твоя власть предала братскую Украину. И не забудем.

Генерал-майор Сергей Дейнеко из ГПСУ передал коллеге из Лукашенколэнда именно то, что и следовало. Мы победим. А твари – прокляты!

Народ Беларуси, спасай страну от Лукашенко. Иначе приедешь воевать сюда… А дальше мы уже ни за что не ручаемся.

Но украинцы вас предупреждали.

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