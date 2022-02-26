Депутат Верховной Рады: Народ Беларуси, спасай страну от Лукашенко

Депутат Верховной Рады: Народ Беларуси, спасай страну от Лукашенко16
- 26.02.2022, 15:41
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Иначе будет поздно.
Глава украинской пограничной службы генерал-майор Сергей Дейнеко обратился сегодня к главе лукашенковских пограничников, принимающих участие в агрессии РФ против Украины.
В официальном письме была использована фраза: «Вы будете прокляты, твари!»
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко прокомментировал это обращение:
— Беларусь, ты это видишь? Мы помним, как твоя власть предала братскую Украину. И не забудем.
Генерал-майор Сергей Дейнеко из ГПСУ передал коллеге из Лукашенколэнда именно то, что и следовало. Мы победим. А твари – прокляты!
Народ Беларуси, спасай страну от Лукашенко. Иначе приедешь воевать сюда… А дальше мы уже ни за что не ручаемся.
Но украинцы вас предупреждали.