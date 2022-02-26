В Черниговской области ВСУ разнесли еще одну колонну техники оккупантов

В Черниговской области ВСУ разнесли еще одну колонну техники оккупантов2
- 26.02.2022, 15:46
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В состоянии разбитого подразделения – хаос.
На Черниговщине противник несет потери живой силы и техники.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Оперативное командование "Север".
Согласно информации, в населенном пункте Большая Дорога Нежинского района авиаударом уничтожены почти 15 единиц броне- и автотехники.
"В состоянии разбитого подразделения – хаос", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Менском направлении уничтожена понтонная переправа через реку и нанесены удары по противнику, 20 единиц техники было сожжено. Большое количество погибших и раненых.
Командование подразделений армии РФ их не пытается даже эвакуировать.
После обеда в районе Городни на Черниговщине ВСУ нанесли ракетный удар по колонне противника.
В результате огневого поражения подразделения армии РФ понесли потери. Уничтожено около 20 единиц техники, есть потери личного состава, много раненых.