В Черниговской области ВСУ разнесли еще одну колонну техники оккупантов 2 26.02.2022, 15:46

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В состоянии разбитого подразделения – хаос.

На Черниговщине противник несет потери живой силы и техники.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Согласно информации, в населенном пункте Большая Дорога Нежинского района авиаударом уничтожены почти 15 единиц броне- и автотехники.

"В состоянии разбитого подразделения – хаос", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Менском направлении уничтожена понтонная переправа через реку и нанесены удары по противнику, 20 единиц техники было сожжено. Большое количество погибших и раненых.

Командование подразделений армии РФ их не пытается даже эвакуировать.

После обеда в районе Городни на Черниговщине ВСУ нанесли ракетный удар по колонне противника.

В результате огневого поражения подразделения армии РФ понесли потери. Уничтожено около 20 единиц техники, есть потери личного состава, много раненых.

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