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Американский актер Шон Пенн: Путин совершит совершит катастрофическую ошибку

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  • 26.02.2022, 15:52
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Американский актер Шон Пенн: Путин совершит совершит катастрофическую ошибку

Знаменитый артист отметил мужество украинцев.

Знаменитый американский актер Шон Пенн заявил, что президент РФ Владимир Путин совершит катастрофическую ошибку, если не откажется от дальнейших военных действий, а украинский народ назвал символом мужества и стремления к демократии. Об этом сообщил в Facebook глава Офиса президента Андрей Ермак, передает segodnya.ua.

По его словам, американский актер, который недавно был в Киеве, написал ему письмо со словами поддержки.

"Это уже жестокая ошибка, связанная с отнятием жизней и разбитыми сердцами, и если он не уступит, я считаю, что г-н Путин совершит самую ужасную ошибку для всего человечества. Президент Зеленский и украинский народ стали историческими символами мужества и принципиальности. Украина – первопроходцы демократического стремления к мечтам. Если мы позволим им сражаться самим, наш дух как Америки будет потерян", – написал в письме Шон Пенн.

Как Украина противостоит оккупантам

Сегодня ночью шли ожесточенные бои в самой столице и в ближайших населенных пунктах. Так, бой за Васильков закончился победой ВСУ.

Более того, в районе Василькова сбили авиацию: ИЛ-76 с десантом, штурмовик и вертолеты. Всего уничтожено три вертолета оккупантов и три самолета.

В разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

Огромные потери враг понес в Харькове и его округе – более ста единиц техники и сотни убитых оккупантов.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении на третий день войны заявил, что мы выстояли и успешно отражаем атаки врага.

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